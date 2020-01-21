شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: نعانى من تراجع الأداء ومواجهة المقاصة تستحق المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بأداء لاعبيه أمام مصر المقاصة، وتحقيق الفوز بنتيجة 3 / 1 فى المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يقترب بيراميدز خطوة من المربع الذهبى، حيث ارتفع رصيده للنقطة 23 محتلاً المركز الخامس بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

وأضاف تشاتشيتش، في تصريحات صحفية، أن المباراة شهدت قوة وندية بين الفريقين وتستحق المشاهدة بالفعل، لافتًا إلى إنه حاول التعامل مع الأمر بالدفع بعناصر جديدة مثل محمود حمادة وإبراهيم حسن ومحمد فاروق من أجل الدفع بعناصر جديدة للتعامل مع ضغط المباريات والإجهاد الشديد.

وشدد المدير الفنى لبيراميدز على أن الفريق لديه مهمة جديدة قوية يوم الأحد في مواجهة إينوجو رينجرز النيجيري وبرغم التأهل فإن الفريق لديه رغبة في مواصلة الانتصارات، موضحا أنه كمدرب يسعى للتعامل مع الوضع الحالي وإراحة اللاعبين المجهدين وتجهيز كل العناصر لأن المرحلة المقبلة تحتاج لجاهزية كل عناصر الفريق، وكلما كانت هناك فرصة سيدفع بعناصر جديدة.

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وتابع أنتى تشاتشيتش حديثه مؤكدًا إن الفريق يعاني من غيابات كثيرة مثل ترواوي وطارق طه ومحمد فتحي وعمر العيوني وعبده لومالا، وهناك بعض العناصر تحتاج للراحة وعلى رأسهم عبد الله السعيد وعلي جبر وعمر جابر وسيعمل على إراحتهم كلما كانت هناك فرصة لذلك.

المدرب تحدث عن أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في تراجع الأداء والأخطاء في التمرير عندما يكون الفريق متقدما ومسيطرًا، وهذا يرجع للإجهاد، وخلال التدريبات يعمل على علاج هذا الخلل ومطالبة اللاعبين بلعب الكرة على الأرض حتى لا نفقد السيطرة وتهتز الشباك بأهداف في توقيت صعب يكلف الفريق خسارة نقاط مهمة.