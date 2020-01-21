شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. أنجولا لا تعرف الفوز أمام الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
ونستعرض مواجهات مصر وأنجولا، حيث تقابل المنتخبان 5 مرات فقط:
- تمكنت مصر من الفوز في 3 مباريات في حين انتهت مباراتين بالتعادل.
- لم يحقق منتخب أنجولا على الفراعنة أي انتصار.
- المواجهة الأولى كانت في كأس الأمم الأفريقية عام 1996 وفازت مصر بهدفين نظيفين.
- المواجهة الثانية كانت في كأس الأمم الأفريقية 2008 وفازت مصر 2/1.
- المواجهة الثالثة كانت فى تصفيات مونديال كأس العالم عام 1994، وانتهى اللقاء الأول في أنجولا بالتعادل السلبي.
- المواجهة الرابعة، كانت أيضا في تصفيات مونديال 1994 وحقق منتخب مصر الفوز في اللقاء الثاني بهدف نظيف.
- اللقاء الودي بين المنتخبين انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 عام 2008.
الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي
الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية
الثالثة: نيجيريا، كاب فيردي، إفريقيا الوسطى، ليبيريا
الرابعة: الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي
الخامسة: مالي، أوغندا، كينيا، رواندا
السادسة: مصر، الجابون، ليبيا، أنجولا
السابعة: غانا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، أثيوبيا
الثامنة: السنغال، الكونغو، نامبيا، توجو
التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان
العاشرة: جنوب افريقيا، بنين، مدغشقر، تنزانيا
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