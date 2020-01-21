شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. أنجولا لا تعرف الفوز أمام الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، سهلة نسبياً للمنتخب الوطني، حيث وقع في المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة التي أقيمت منذ قليل فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

ونستعرض مواجهات مصر وأنجولا، حيث تقابل المنتخبان 5 مرات فقط:

- تمكنت مصر من الفوز في 3 مباريات في حين انتهت مباراتين بالتعادل.

- لم يحقق منتخب أنجولا على الفراعنة أي انتصار.

- المواجهة الأولى كانت في كأس الأمم الأفريقية عام 1996 وفازت مصر بهدفين نظيفين.

- المواجهة الثانية كانت في كأس الأمم الأفريقية 2008 وفازت مصر 2/1.

- المواجهة الثالثة كانت فى تصفيات مونديال كأس العالم عام 1994، وانتهى اللقاء الأول في أنجولا بالتعادل السلبي.

- المواجهة الرابعة، كانت أيضا في تصفيات مونديال 1994 وحقق منتخب مصر الفوز في اللقاء الثاني بهدف نظيف.

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- اللقاء الودي بين المنتخبين انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 عام 2008.