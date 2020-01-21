شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك والاتحاد والجزيرة فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة السلة بأندية الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد على منافسيهم فى مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة دورى السوبر، فقد تغلب الأهلى على سبورتنج بنتيجة 81/67، وفاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 60/57، أما الجزيرة فتغلب على مصر للتأمين بنتيجة 90/66.

وكان الاتحاد السكندرى فاز على سموحة 104/ 62 فى آخر مبارياته قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة فى منافسات بطولة دبى الدولية التى تقام فى الفترة من 23 يناير إلى 1 فبراير المقبل بنادى شباب الأهلى بالإمارات، ووفقا للجدول يخوض الاتحاد منافسات البطولة فى ثانى الأيام - 24 يناير - حيث يلتقى مع جمعية سلا المغربى، كما تقام فى نفس اليوم مواجهات بين نادى بيروت ورادس التونسى، ومايتى النلندى والاتحاد السورى، وهوبس اللبنانى مع الوثبة التونسى، وفيما يخص اليوم الأول، وهو 23 يناير يلتقى منتخب الإمارات مع مايتى الفنلندى، والجامعة الأمريكية بلبنان مع الرياضى اللبنانى.

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا

المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

Advertisements

من ناحية أخرى، يقع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بالدورى، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 8 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 17 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام سبورتنج، كان مقررا إقامتها الأربعاء الماضى إلا أن التأجيل جاء بسبب وفاة والدة المدير الفنى على أن يتم إقامتها يوم 27 فبراير المقبل.

ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.