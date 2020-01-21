عبد الله السعيد يقترب من تحطيم رقم الخطيب فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويحتل حسن الشاذلي صدارة الهدافين في تاريخ الدوري بعدما سجل 187 هدفًا، فيما سجل حسام حسن 168 هدفًا.
وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:
1- حسن الشاذلي (الترسانة) 173
2_ حسام حسن (الزمالك والأهلى والترسانة)168 هدفا.
3- مصطفى رياض (الترسانة) 123 هدفًا.
4- السيد الضظوي (المصري - الأهلي) 112 هدفًا.
5- محمود الخطيب (الأهلي) 108 أهداف.
6- أحمد الكأس (الأوليمبي – الزمالك - الاتحاد) 107 أهداف.
7- محمد أبوتريكة (الترسانة - الأهلي) 106 أهداف.
وحقق فريق بيراميدز الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 20 من ضربة جزاء حصل عليها دودو الجباس، ثم سجل الهدف الثاني فى الدقيقة 45 من هجمة مرتدة متقنة، ثم أحرز صلاح أمين هدف تقليص الفارق للفريق الفيومى من ركلة جزاء ى الدقيقة 79، ثم أحرز محمد حمدى الهدف الثالث لبيراميدز بلمسة جمالية فى الدقيقة 87، وفى الدقيقة 90 نجح المهدى سليمان فى التصدى لركلة جزاء المقاصة الثانية التى سددها صلاح أمين.
ثنائية السعيد فى شباك المقاصة تقوده للهدف رقم 102 فى مسيرته بمسابقة الدورى، وتعزز تربعه على عرش هدافى المسابقة فى الموسم الحالى بعدما وصل رصيده للهدف رقم 12 حتى الأن، كما وصل صلاح أمين لهدفه رقم 70 فى الدورى بعدما شارك فى 239 مباراة وصنع خلالهما 14 هدفا.
بهذا الفوز يقترب بيراميدز خطوة من المربع الذهبى، حيث ارتفع رصيده للنقطة 23 محتلاً المركز الخامس بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.
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