شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم ليست سهلة وتحتاج شغل كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم، ليست سهلى وتحتاج إلى عمل كثير من المنتخب الوطنى.

وقال الشاطر، عبر حسابه على تويتر: "مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم ليست مجموعة سهلة وتحتاج إلى شغل كتير من منتخبنا الوطنى، كل التوفيق للمنتخب خلال هذه المرحلة الصعبة".



إسلام الشاطر

وأسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة المقامة حاليا فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

ويشارك 40 منتخباً فى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.

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تم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول حيث جاء كالتالى..

المستوى الأول: مصر، الجزائر، السنغال، تونس، المغرب، نيجيريا، غانا، الكاميرون، مالي، جمهورية الكونجو الديمقراطية.

المستوى الثانى: بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا، غينيا، أوغندا، الرأس الأخضر، الجابون، بنين، زامبيا، الكونجو، كوت ديفوار.

المستوى الثالث: مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، زمبابوى، النيجر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ناميبيا، غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوى، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الإستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتى.