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روقة يُنهى إعارته فى إنبى خلال أيام لعدم المشاركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد أشرف روقة، لاعب وسط الزمالك المعار إلى نادى إنبى، إنهاء إعارته بشكل ودى مع مسئولى النادى البترولى، خلال الأيام الجارية، بعدما خرج من حسابات المشاركة مع الفريق منذ تولى حلمى طولان، القيادة الفنية للفريق البترولى مما أدى إلى طلب اللاعب من مسئولى النادى البترولى بشكل رسمى إنهاء إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجارى.

 

وطلب روقة إنهاء إعارته بنادى إنبى حتى يتمكن من الانتقال إلى نادى يشارك فيه بشكل أساسى، وهو ما سيتم بحثه خلال الساعات المقبلة، مع مسئولى الفريق البترولى من أجل إنهاء الإجراءات بصورة ودية نظرًا لخروجه من حسابات حلمى طولان، حيث يسعى اللاعب للبحث عن عرض للرحيل خلال الفترة الجارية قبل غلق باب الانتقالات بفترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

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شارك روقة مع إنبى هذا الموسم فى 5 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق البترولى موسم 2018 – 2019، قبل أن يُجدد إعارته مرة أخرى خلال موسم 2019 - - 2020، حيث كانت إجمالى مشاركاته مع الفريق البترولى 34 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الزمالك قبل إعارته فى 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

 

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 20 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 4 مواجهات، بعدما خاض 14 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل مثلهم.

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