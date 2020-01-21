شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: لا تقللوا من مجموعة مصر فى تصفيات مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، على المجموعة التى وقع فيها منتخب الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، موضحاً أن القرعة ليست سهلة، حيث أوقعت القرعة المنتخب المصرى فى المجموعة السادسة التى جاء على رأسها منتخب مصر وإلى جانبه منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا.

وأوضح البدرى أنه لا توجد مجموعة سهلة فى التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة فى خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات فى التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات، مشددا على أن المنتخب المصرى إذا كان فى حالته الطبيعية المتعلقة بمستوى اللاعبين فنيا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائى من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسى ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أن أمله كبير فى التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالى، وسيعمل بكل جدية وأمانة مع جهازه على تحقيق هذه الرغبة.

مدرب الفراعنة قال إنه تجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية فى القوة وتعقد موقف المنتخب فيها، مشيرا إلى أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين فى أكبر الأندية الأوروبية، وأيضا منتخب ليبيا والذى يمتلك لاعبين محترفين فى بعض البدان العربية، وكذلك منتخب أنجولا التى تشارك معظم أنديته المحلية فى البطولات الأفريقية على مستوى الأندية.

البدرى أكد أن جهاز الفراعنة يحترم جميع المنتخبات فى المجموعة، وسيعمل بشكل كبير على إعداد وتحضير فريقه، مضيفا أنه على ثقة كبيرة فى قدرة اللاعبين ورغبتهم الكبيرة مع جميع أعضاء الجهاز الفنى فى الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال.