شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير بلدية المحلة تهاجم رضا عبد العال.. والمدرب يدرس الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت جماهير بلدية المحلة هجوماً حادا على رضا عبد العال المدير الفنى للفريق، عقب خسارة الفريق من دمنهور بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى أقيمت اليوم، الثلاثاء، على استاد دمنهور، وبدأت الأحداث عقب إحراز دمنهور هدف التقدم وبدأت الجماهير فى توجيه السباب لرضا عبد العال والذى قام بدوره بتبادل السباب معهم، وطالبت الجماهير المدير الفنى بالرحيل وقالت: "واحد اتنين ابناء النادى فين"، وترددت أنباء عن نية رضا عبد العال عن تقديم استقالته عقب هذا الهجوم عليه.

رضا عبد العال ما زال غير قادر على تقديم أى إضافة للفريق المحلاوى، فرغم أنه لا يترك مناسبة إلا ويتحدث فيها عن عبقريته فى التدريب وخبراته الطويلة فى عالم الساحرة المستديرة، إلا أنه لم يُقدّم ما يستحق هذه الضجة خلال تجاربه التدريبية الماضية وآخرها تجربته الحالية مع بلدية المحلة.

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رضا عبد العال يحاول دائمًا أن يتحدث عن مواهبه فى التحليل والتدريب بشكل جعل الكثيرين ينتظرون منه تحقيق نجاحات موازية لهذه الخبرات فى عالم التدريب، لكن هذا لا يحدث على أرض الواقع.

الدلائل تشير إلى أن أيام رضا عبد العال فى بلدية المحلة باتت معدودة بعد الهزائم المتتالية، وفى ظل عدم رضا إدارة البلدية عن تصرفات المدرب تجاه الحكام. وتولى رضا عبد العال مهمة تدريب بلدية المحلة بمنافسات دورى القسم الثانى خلفًا لكرم جابر الذى تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.

وكان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم، وهى بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، وجمهورية شبين، ونبروه لكنه لم يقدم أى نجاحات تذكر مع أى فريق منهم.