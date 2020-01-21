اخبار الرياضه

مؤمن زكريا يحتفل مع "الحبايب" بعيد ميلاد ابنه مالك.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يحتفل مع "الحبايب" بعيد ميلاد ابنه مالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، بعيد ابنه "مالك"، أمس الاثنين، بحضور عدد من نجوم قطبى الكرة المصرية، منهم محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلى، ومحمود جنش، حارس مرمى نادى الزمالك، وعدد من الأصدقاء.

momen_zakarya88_83195854_116520299661623_428045232663423046_n
 

ونشر مؤمن، عبر حسابه على انستجرام، صور الاحتفال بعيد ميلاد ابنه مالك، وكذلك مع زوجته وأيضا صور تضم نجوم الكرة وأصدقائه، صحبها بتعليق: "الحبايب".

momen_zakarya88_83074477_176994386838699_841090253650593243_n
 

من ناحية أخرى، وجه مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، رسالة شكر لجماهير ناديه عبر صفحته الرسمية على تويتر على دعمه فى أزمته الأخيرة، ونشر مؤمن زكريا صورة بقميص الأهلى وعلق قائلا، "شكراً جمهور الأهلى على الدعم"، وحرص مسئولو النادى الأهلى على إجراء اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية للاطئمنان على حالة مؤمن زكريا لاعب الفريق الذى أدى مؤخراً مناسك العمرة قبل السفر للولايات المتحدة، لتلقى العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب بعد معاناته من التهاب حاد فى الأعصاب أدى لابتعاده عن المستطيل الأخضر منذ يناير الماضى، وتلقى العلاج فى ألمانيا وأمريكا وسط مساندة كبيرة من النادى الأهلى وجماهيره.

momen_zakarya88_83051620_151769602926539_8762847546092961929_n
 

ولعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

Advertisements
momen_zakarya88_82667617_628585674605138_686480009258413936_n
 

وكان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

momen_zakarya88_83507893_2344156392353266_4951129575613284427_n
 

 

momen_zakarya88_82343083_1276244945890848_2347085117216740600_n
 

 

momen_zakarya88_81164092_2468749559914548_4477386273192563054_n
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا يحتفل مع "الحبايب" بعيد ميلاد ابنه مالك.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا