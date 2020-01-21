شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صلاح أمين يقلص فارق المقاصة مع بيراميدز ويصل للهدف 70 فى مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز صلاح أمين لاعب مصر المقاصة، هدف تقليص الفارق لفريقه أمام بيراميدز، لتصبح النتيجة 2 / 1 للفريق السماوى فى الدقيقة 79 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي، بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وبهذا الهدف وصل صلاح أمين لهدفه رقم 70 فى مسابقة الدورى، حيث شارك فى 239 مباراة حتى الأن وصنع خلالهما 14 هدف.

وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 20 من ضربة جزاء حصل عليها دودو الجباس، ثم سجل الهدف الثاني فى الدقيقة 45 من هجمة مرتدة متقنة.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالى:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - محمد فاروق - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: أحمد الشناوي - ولفريد كانون - أحمد توفيق - عبد الله بكري - إبراهيم عادل - رجب بكار - جون أنطوي.

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وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية

الهجوم: عمرو مرعي وشميلس بيكلي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: الحارس محمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وأودو موسيس وصلاح أمين ومحمد إبراهيم.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.