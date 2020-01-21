شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد حمدى يضيف الهدف الثالث لبيراميدز فى شباك المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد حمدى لاعب بيراميدز، الهدف الثالث لفريقه فى شباك مصر المقاصة بلمسة جمالية فى الدقيقة 87 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي، بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 3 / 1 لبيراميدز حتى الآن.

وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 20 من ضربة جزاء حصل عليها دودو الجباس، ثم سجل الهدف الثاني فى الدقيقة 45 من هجمة مرتدة متقنة، ثم قلص صلاح أمين الفارق وأحرز هدف للمقاصة فى الدقيقة 79.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالى:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - محمد فاروق - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: أحمد الشناوي - ولفريد كانون - أحمد توفيق - عبد الله بكري - إبراهيم عادل - رجب بكار - جون أنطوي.

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حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية

الهجوم: عمرو مرعي وشميلس بيكلي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: الحارس محمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وأودو موسيس وصلاح أمين ومحمد إبراهيم.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.