شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الإماراتي ينافس الاتفاق السعودي لاستعارة محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ناديا الأهلى الإماراتى والإتفاق السعودى فى مفاوضات مكثفة مع محمد شريف جناح الأهلي المعار لإنبى لاستعارته حتى نهاية الموسم الجاري، وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن الاتفاق السعودى دخل فى مفاوضات مع محمد شريف، إلا أن الإدارة الحمراء وكذلك نادى إنبى رفضا العرض، وذلك قبل إنهاء النادى السعودى اتفاقه الخاص باستعارة المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلي.

كما دخل نادى الأهلى الإماراتى فى مفاوضات مع الجناح الشاب وما زالت مستمرة حتى الآن إلا أن الاتجاه الأقرب هو رفض العرض لرغبة الأهلى فى استمرار اللاعب بالدورى المصرى ليكون تحت أعين الجهاز الفنى الراغب بقوة فى استعادته بمجرد انتهاء إعارته، وهو الأمر الذى توافق مع رغبة إنبى الذى يرفض التفريط فى خدماته قبل انتهاء مدة إعارته.

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ويقدم محمد شريف مستوى متميزا مع إنبى هذا الموسم، ويعد الجناح الدولى من ضمن هدافى بطولة الدورى العام حتى هذه اللحظة برصيد 7 أهداف، وكان الأهلى قد وافق على إعارة شريف لإنبى بناء على رغبة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، والذى كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي.

وأثبتت الأشعة التى أجراها محمد شريف مؤخراً معاناته من شد فى العضلة الخلفية وهى الإصابة التى تحتاج لـ10 أيام للتعافى منها والعودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق البترولي، وسادت حالة من الارتياح داخل صفوف انبي، خاصة وأنه كان هناك شك بأن اللاعب تعرض لتمزق فى العضلة وهو ما نفته الأشعة التى أجراها جناح الأهلى المعار لإنبي.

وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلى المعار لإنبى لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق البترولى لحرس الحدود التى أقيمت الأربعاء الماضى ببطولة الدورى العام، وتلقى محمد شريف اتصالاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى للاطمئنان عليه، خاصة وأنه مرشح بقوة للعودة للأهلى بنهاية الموسم الجارى فى ظل المستوى المتميز الذى يقدمه مع انبى هذا الموسم.