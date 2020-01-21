بالأرقام.. عبدالله السعيد يقترب من معادلة إنجاز أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اقترب عبدالله السعيد قائد بيراميدز من معادلة رقم زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقاد السعيد فريقه للفوز على مصر المقاصة (3-1) مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ14 للدوري المصري بعدما سجل أول هدفين لبيراميدز، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 20 والثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وعزّز صاحب الـ34 عاما تربعه على صدارة الهدافين رافعا رصيده إلى 12 هدفًا في 13 مباراة، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه محمد شريف لاعب إنبي الذي سجل ثمانية أهداف.
ووصل صانع ألعاب بيراميدز لأكبر عدد من الأهداف له في الدوري خلال موسم مواحد، متجاوزًا ما حققه طوال نسخة (2015-16) حين أحرز 11 هدفًا مع الأهلي في 30 مباراة.
ورفع عبدالله السعيد الذي دخل نادي المئة في الدوري قبل أيام رصيده إلى 102 هدفا، ليتجاوز جمال عبدالحميد في اللائحة التاريخية لهدافي الدوري ويقترب من معادلة أبو تريكة الذي سجل 106 هدفًا مع الأهلي والترسانة.
وسجل السعيد 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 16 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.
قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري المصري:
حسن الشاذلي - 173 هدفا
حسام حسن - 168 هدفا
السيد الضظوي - 127 هدفا
مصطفى رياض - 122 هدفا
محمود الخطيب - 109 هدفا
أحمد الكاس - 107 هدفا
محمد أبو تريكة - 106 هدفا
عبدالله السعيد - 102 هدفا
جمال عبدالحميد - 101 هدفا
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