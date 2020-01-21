البدري يعلق على قرعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، مؤكدا أن مجموعة منتخب مصر ليست سهلة.

وأوقعت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (مرحلة المجموعات) المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار أنجولا والجابون وليبيا.

وقال البدري في تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم، إن منتخب مصر قادر على التأهل للدور الأخير من التصفيات إذا كان الفريق في حالته الطبيعية.

وأضاف، أن القرعة لم تسفر عن مجموعة سهلة، فستكون هناك منافسة صعبة بين جميع المنتخبات في ظل سعي الجميع لخطف بطاقة التأهل.

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وأوضح، أنه يطمح في بلوغ منتخب مصر لكأس العالم المقبلة ليتواجد للمرة الثانية على التوالي، مؤكدا أن التأهل سيكون حليف المنتخب إذا كان اللاعبين في حالتهم الطبيعية.

وأشار إلى أنه يجب العودة للتاريخ ونتذكر مجموعات اعتبرها البعض سهلة، ولكنها كانت في غاية القوة وتعقد موقف منتخب مصر خلالها.

وأكد، أن كل منتخب الجابون يملك عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، وليبيا لديها لاعبين في الدوريات العربية، وأيضًا أنجولا تشارك معظم أنديتها في البطولات الأفريقية".

وأتم تصريحاته:" نثق في منتخبنا للتأهل لكأس العالم 2022 وسنستعد بشكل قوي لمواجهة جميع المنتخبات التي نحترمها".