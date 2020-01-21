طريق مصر إلى المونديال.. تاريخ مشرف أمام أنجولا.. وهاتريك متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي جرت اليوم الثلاثاء في القاهرة عن قرعة متوازنة لمنتخب مصر.

وجاءت مصر في المجموعة السادسة التي تضم معها منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا، وفي السطور التالية سنسلط الضوء على منتخب أنجولا صاحب التصنيف الرابع.

المنتخب الأنجولي يعد الاسم الأبرز بين منتخبات المستوى الرابع، ونجح في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما تصدر المجموعة التاسعة، أمام منتخبات موريتانيا، بوركينا فاسو وبوتسوانا.

وفازت أنجولا في أربع مباريات وتعادلت في مواجهتين ليحصد 12 نقطة بالتساوي مع المنتخب الموريتاني، ليتأهل الثنائي إلى "كان 2019".

لم يحقق المنتخب الأنجولي أي فوز في النهائيات بعد تعادله في مباراتين وخسارته في مباراة، ليودع البطولة القارية من الدور الأول بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين.

وودع منتخب أنجولا تصفيات كأس العالم 2018 حيث لم يبلغ المرحلة النهائية، كما يتذيل تصفيات أمم أفريقيا الحالية برصيد خال من النقاط خلف جامبيا والجابون وجمهورية الكونجو في المجموعة الرابعة.

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لا هزيمة لمصر أمام أنجولا

لم يعرف منتخب مصر طعم الهزيمة في خمس مباريات لعبها أمام منتخب أنجولا.

أول مباراة جمعت بين مصر وأنجولا كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994، ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف نظيف، وتعادل في أنجولا سلبيًا في المباراة الثانية.

وتجددت المواجهة في كأس الأمم الإفريقية 1996 بجنوب أفريقيا، وفاز المنتخب المصري بنتيجة (2-1).

وفي لقاء ودي أقيم في يناير 2008، حسم التعادل (3-3) نتيجة المباراة التي شهدت تسجيل عماد متعب ثلاثة أهداف (هاتريك).

آخر مواجهة بين مصر وأنجولا انتهت بفوز الفراعنة (2-1) في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008 في غانا، والتي تُوج خلالها المنتخب المصري بلقب البطولة.