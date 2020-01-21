طريق مصر إلى المونديال.. تفوق تاريخي على الجابون.. وصراع خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي جرت اليوم الثلاثاء في القاهرة عن قرعة متوازنة لمنتخب مصر.

وجاءت مصر في المجموعة السادسة التي تضم معها منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا، وفي السطور التالية سنسلط الضوء على منتخب الجابون صاحب التصنيف الثاني.

تاريخ مشرف

3 مواجهات جمعت بين مصر والجابون، ولم يعرف أحفاد الفراعنة طعم الهزيمة ولم تستقبل شباكهم أي هدف.

تعود المواجهة الأولى إلى عام 1994 وهي الوحيدة التي حملت طابعًا رسميًا، وتحديدا في دور المجموعات للنسخة الـ19 لمسابقة كأس الأمم الأفريقية بتونس.

ونجح المنتخب في الفوز على الجابون برباعية نظيفة سجلها كل من أيمن منصور، حمزة الجمل وفكري الصغير (هدفين).

وتجددت المواجهة بين الفريقين عام 2000 في لقاء ودي بأسوان، وكرر المنتخب نتيجة الـ(4-0) وحملت توقيع كل من أحمد صلاح حسني، حسام حسن، عبدالحليم علي وعبدالظاهر السقا.

آخر لقاء جميع بين مصر والجابون جاء في مايو 2004 في مباراة ودية باستاد القاهرة، وانتصر أصحاب الأرض بثنائية متأخرة في نهاية المباراة أحرزها المهاجم الأسطوري حسام حسن.

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صراع يتجدد

مواجهة مصر والجابون ستحمل صراعًا خاصًا بعدما وضعت المصري محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة، في مواجهة بيير إمريك أوباميانج نجم آرسنال وقائد المنتخب الجابوني.

ستجدد المواجهة بين النجمين المتألقين بالدوري الإنجليزي ولكن هذه المرة ستكون على الأراضي الإفريقية.

صلاح و"أوبا" نجحا في حصد لقب الحذاء الذهبي في الموسم الماضي لبريميرليج بعدما سجل الثنائي 22 هدفًا بالتساوي مع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول والأفضل في أفريقيا.

نتائج متواضعة

لم يحقق منتخب الجابون سوى انتصار وحيد من 6 مباريات لعبها في مجموعات تصفيات كأس العالم 2018، واحتل وقتها المركز الثالث في المجموعة وفي جعبته 6 نقاط.

مجموعة الجابون ضمت معه منتخبات كوت ديفوار، المغرب، مالي، وجاء الانتصار الوحيد على حساب كوت ديفوار خارج الأرض، مقابل ثلاث تعادلات وهزيمتين بثلاثيتين نظيفتين.

وغاب رفاق أوباميانج عن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر الصيف الماضي، بعدما احتل المنتخب المركز الثالث في مجموعته بـ8 نقاط خلف مالي وبوروندي في ختام التصفيات المؤهلة للكان.

وخلال تصفيات أمم أفريقيا الحالية، يأتي منتخب الجابون في المركز الثاني بانتصار وتعادل بعد أول جولتين، في مجموعة سهلة تتذيلها أنجولا برصيد خال من النقاط.