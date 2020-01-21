محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الثلاثاء، خطابا لنادي بيراميدز، بشأن موافقته لإقامة مباراة الفريق أمام إينوجو رينجرز النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي بدلا من استاد الدفاع الجوي.
وفي وقت سابق، كان نادي بيراميدز قد أرسل خطابا لـ"كاف" عن طريق اتحاد الكرة المصري، لطلب نقل المباراة لملعب القاهرة بدلا من الدفاع الجوي.
وجاءت رغبة نادي بيراميدز بنقل مباراته أمام رينجرز لملعب القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوي خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.
ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.
وكان فريق بيراميدز قد حسم التأهل عن مجموعته للدور ربع النهائي بعد تصدر المجموعة عقب نهاية الجولة الرابعة برصيد ١٢ نقطة بدون هزيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إقامة مباراة بيراميدز ورينجرز على ستاد القاهرة بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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