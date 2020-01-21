الأهلي يعلن موعد مشاركته في مباراة اعتزال طارق التائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريق الكرة سوف يشارك في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم المننتخب الليبي السابق، يوم 28 مارس الجاري.

وأعلن الأهلي مشاركته في مباراة اعتزال التائب، خلال الاتصالات التي جرت بين مدير الكرة بالأهلى واللاعب الليبي خلال الساعات الأخيرة لتحديد الموعد وفقًا لارتباطات الفريق ومشاركته محليًا وإفريقيًا.

Advertisements

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الهلال السعودي، في مباراة اعتزال طارق التائب، بعد تحديد الموعد الجديد، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ومن جانبه رحب المدرب فايلر رحب بخوض فريق الأهلي لمباراة اعتزال النجم طارق التائب، رغم ارتباط الفريق بعدد من المباريات على المستويين المحلي والأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.