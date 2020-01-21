بركات: قرعة مصر في تصفيات كأس العالم جيدة ومتوازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى محمد بركات، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن نتيجة قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2020 جيدة بالنسبة لمنتخب بلاده.

وكانت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (مرحلة المجموعات) قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار أنجولا والجابون وليبيا.

Advertisements

بركات، أضاف في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب نتائج القرعة:"لم نقع أمام 3 فرق بالمستوى الثاني كانوا أكثر قوة وهو أمر جيد وأرى مجموعتنا جيدة لا هي قوية أو ضعيفة".

وعن مواجهة ليبيا في المجموعة، قال بركات:"المواجهات العربية لها حسابات مختلفة ليبيا الآن تلعب أيضًا خارج الأرض بسبب الأحداث التي تشهدها لذا أرى أن القرعة متوازنة".

وأتم مدير المنتخب المصري حديثه بالتشديد على أن الأهم أن ينظر فريقه لنفسه لا لغيره، قائلاً:"لدينا أفضل اللاعبين لو كانوا في مستواهم لن يقف أمامهم أحد".