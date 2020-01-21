تفوق مصري خالص على الجابون في تاريخ المواجهات المباشرة

أسفرت قرعة الدور الثاني لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر ، والتي انتهت منذ قليل ، عن مجموعة متوازنة ينتظرها المنتخب المصري في هذا الدور من التصفيات ، وهي الجابون و أنجولا و ليبيا بالمجموعة السادسة.

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات المنتخب المصري مع الجابون السابقة والتي نصفت الفراعنة في جميع المواجهات:-

المواجهة الأولى، التقي المنتخب المصري مع نظيره الجابوني في مباراة رسمية واحدة، لعبت بين الفريقين في كأس أمم إفريقيا عام 1994 ، وأنتهت بفوز الفراعنة برياعية نظيفية.

الثانية: التقي المنتخبان في مبارتين وديتين ، الأولي عام 2004، ضمن

الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بهذا العام ، وأنتهي بفوز المنتخب المصري علي نظيره الجابوني برباعية نظيفة.

الثالث: كان لقاء ودي بين المنتخبين قد انتهى بتفوق المنتخب المصري بهدفين نظيفين، وذلك ضمن الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا 2004 والتي أقيمت في تونس.

تبدأ منافسات المرحلة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في شهر نوفمبر المقبل، من العام الجاري، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت تنافس 28 منتخبًا تأهل منها 14 منتخبًا فقط.

ومن المقرر أن يتم تقسيم

الـ40 منتخبًا إلى عشر مجموعات سيتأهل منها أول كل مجموعة للمرحلة الثالثة والأخيرة، لتكون 10 منتخبات ستتنافس بنظام الذهاب والإياب، ليترشح الـ5 منتخبات الفائزين إلى مونديال 2022، في قطر. وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن منذ يومين عن وجود منتخب مصر بالتصنيف الأول للمنتخبات المشاركة في المرحلة الثانية بالتصفيات.

جاءت المجموعات الـ10 كاملة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا، الرأس الأخضر، أفريقيا الوسطى، ليبريا

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المجموعة الرابعة: الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي، أوغندا، كينيا، رواندا

المجموعة السادسة: مصر، الجابون، ليبيا، أنجولا

المجموعة السابعة: غانا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا

المجموعة الثامنة: السنغال، الكونغو، ناميبيا، توجو

المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.