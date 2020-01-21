مدرب المقاصة: قدمنا مباراة قوية أمام بيراميدز والأخطاء سبب الخسارة

قال عادل مصطفى المدرب العام لفريق نادي مصر المقاصة، إنه كالعادة وعلى عكس سير المباريات الأخيرة يخسر الفريق رغم أنه كان الأفضل والمسيطر على مجريات الأمور.
وأضاف بأن الفريق قدم مباراة قوية وجيدة في مواجهة بيراميدز والأخطاءالتي حدثت في اللقاء هي سبب الخسارة، والمقاصة من أكثر الفرق خلقا للفرص أمام المنافسين في أغلب المباريات.
شدد المدرب على أن الفريق رغم تفوقه في المباراة أمام بيراميدزتحديدا في الشوط الأول، تلقى الفريق هدفا من جانب بيراميدز وكذلك جاء الهدفين الثاني والثالث، والجهاز الفني يحاول علاج الأخطاء الدفاعية.
وخسر فريق مصر المقاصة أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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