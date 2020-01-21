تصفيات كأس العالم 2022..مصر لا تعرف الهزيمة أمام أنجولا

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022ـ بقطر، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء، في أحدى فنادق القاهرة الكبرى، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السادسة، رفقة منتخب الجابون، وليبيا، ولأنجولا.

وفي ذلك التقرير نستعرض لكم تاريخ مواجهات بين المنتخب الوطني وأنجولا.

أولًا، تواجه المنتخب المصري أمام نظيره الأنجولي 5 مرات، حقق منتخب الفراعنة 3 انتصارات، وتعادلين، ولم يتذق طعم الهزيمة أمام أنجولا.

كان المباراة الأولى التي جمعت المنتخبين في كأس أمم أفريقيا 1996، والتي أنتهت لصالح الفراعنة بهدفين نظيفين.

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المباراة الثانية كانت في بطولة

أمم أفريقيا 2008 التي استضافتها غانا، وأنتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين لهدف.

المباراة الثالثة، في كانت في تصفيات كأس العالم 1994، وأنتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد بمباراة العودة.

المباراة الرابعة والخامسة، الأولى كانت بتصفيات كأس العالم 1994، وأنتهت بالتعادل السلبي خلال مباراة الإياب، والثانية بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكلا المنتخبين في مباراة ودية بينهما.