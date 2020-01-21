حقق فريق بيراميدز فوزاً بثلاثية لهدف على نظيره مصر المقاصة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 14 للدوري.
تقدم عبدالله السعيد بالهدف الأول لبيراميدز عند الدقيقة 20، قبل أن يضاعف النتيجة بزيارة
وفي الدقيقة 79 تمكن صلاح أمين من تقليص الفارق لصالح المقاصة، قبل أن يضيف محمد حمدي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 87.
وأهدر المقاصة ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء عبر اللاعب صلاح أمين، عقب تصدي المهدي سليمان.
وارتفع بعد لقاء اليوم رصيد عبدالله السعيد من الأهداف بمسابقة الدوري إلى 102 هدف في جميع مشاركاته.
بهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 23 في الترتيب الخامس، فيما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 11 في الترتيب الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعبر المقاصة بثلاثية في الدوري..وعبدالله السعيد يواصل التألق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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