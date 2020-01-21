أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة تشيلسي في ديربي لندن

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في مباراة ديربي العاصمة لندن، التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:-

في حراسة المرمى: لينو.

الدفاع : ديفيفد لويس- بيليرين – شكوردان مصطافي – ساكا .

الوسط: توريرا – تشاكا – بيبي .

الهجوم : أليكساندر لاكازيت – مسعود أوزيل – ماتينيلي .

قائمة البدلاء: مارتينيز – هولدينج – مايتلاند – نايلس – جيندوزي – ويلوك – سيبايوس – نيكيتا .

ويدخل فريق آرسنال المباراة محتلًّا المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي البلوز محتلًّا المركز الرابع برصيد 39 نقطة .

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