الوداد المغربي يضم 11 لاعباً ومدرب مساعد لديسابر في الميركاتو الشتوي

أعلن مجلس إدارة نادي الوداد المغربي عن التعاقد مع الجزائري كريم مصمودي ليكون مدرب مساعد للفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني للفريق .

وأتم النادي التعاقد مع 11 لاعبا لتدعم صفوف الفريق بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وتعاقد مع حارسي المرمى عيسى السيودي ويانيس حنين. والمدافعين يوسف شينة، عادل الرحايلي، أيوب المودن، محمد رحيم، ويحيى عطية الله. وفي خط الوسط:سفيان كركاش.

وفي خط الهجوم: كازادي كاسونجو، جويل ماندوندو وجباجبو جونيور.

وأوضح رئيس النادي سعيد الناصري خلال تقديم الوفود الجديدة للفريق، أنه تم اختيار ديسابر كان

لأنه أفضل سيرة ذاتية ضمن الترشيحات المقدمة، بالإضافة إلى معرفته الكبيرة بالفريق والتجارب التي خاضها في عدد من الدول الإفريقية. وأضاف الناصري أنه تم التعاقد مع ديسابر لتحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة والمتمثلة على الخصوص في تحقيق الألقاب على الصعيدين الوطني والإفريقي، وتكوين مجموعة تنافسية.وأشار إلى أن العقد مع المدرب الجديد يوفر جميع الضمانات والمتطلبات حتى يؤدي هذا الأخير مهمته على أحسن وجه، ويحقق انتظارات الجماهير الودادية.من جهته، أعرب ديسابر عن سعادتة بالتواجد مع الفريق المغربي مشيرا أن أهدافة الأولية هي العودة بالفريق لمكانته الطبيعية ويرغب في فرحة جماهير الوداد، مؤكداً أن شعاره في العمل هو الانضباط والاحترام والفعالية، لتحقيق النتائج المرجوة. وأضاف أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين سيكونوا مطالبين بإبراز مؤهلاتهم التقنية والبدنية والدفاع عن مكانتهم وأحقيتهم داخل الفريق، مشيرا إلى أنه سيخضع اللاعبين لتقييم عقلاني يقوم على أساس التنافسية ومدى تحقيق القيمة المضافة في أفق خلق فريق تنافسي.وقاد دوسابر الوداد قبل 3 مواسم لإنهاء مرحلة ذهاب الدوري متصدرا قبل أن يقال ويتم تعويضه بالمغربي الحسين عموتة، ليتولى بعد ذلك تدريب المنتخب الأوغندي ثم نادي بيراميدز .