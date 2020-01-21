الأهلي ينهي أزمة وليد أزارو بإعارة إلى الاتفاق السعودي

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي الاتفاق السعودي لإعارة المغربي وليد أزارو بعد أن وافق لاعب الأحمر على العرض المقدم من جانب الأخير، للحصول على خدماته خلال فترة

الانتقالات الشتوية الجارية، لمد 6 شهور.

وتمتد فترة الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 700 ألف دولار، بعد أن تقدم الاتفاق

بعرض رسمي لاستعارة اللاعب، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والاعتماد على مروان محسن وجونيور أجايي في المباريات الماضية، خاصة بعد تعاقد الأهلي مؤخرًا مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.