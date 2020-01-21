أبو ريدة: مصر قادرة على العبور للمرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022

أكد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي أن منتخب مصر قادر على عبور عقبة المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
وأسفرت قرعة المرحلة الثانية من تصفيات المونديال التي أقيمت اليوم الثلاثاء، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة للتصفيات إلى جانب منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.
وقال أبو ريدة في تصريحات صحفية إن المنتخب قادر على التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات، وتخطي منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري قادر على إعادة الثقة للاعبين في المرحلة القادمة، والأستعداد بشكل جيد للمنافسات القادمة.
وأضاف أن القرعة أسفرت عن مجموعات متوازنة، وأن الفريق الذي يسعى لبلوغ المونديال عليه التغلب على كُل المنتخبات التي سيواجهها، من أجل تحقيق الهدف في النهاية.
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