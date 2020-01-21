رسميًا | الشباب السعودي يوقع مخالصة مع السهلاوي

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع المهاجم محمد السهلاوي، وتوقيع مخالصة مالية مع اللاعب.
ووجه النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الشكر للاعب على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.
من جانبه كتب اللاعب عبر حسابه :” شكراً جماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين ..شكراً لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد .لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة”.
ويحتل الشباب المركز التاسع بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 21 نقطة.
ويستعد الشباب لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة عشر من الدوري المحلي.
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