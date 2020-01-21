رسميًا | لوس أنجلوس جالاكسي يضم الهداف المكسيكي “تشيشاريتو”

أعلن فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي اليوم الثلاثاء تعاقده مع خافيير هيرنانديز، قادمًا من إشبيلية الإسباني، لمدة ثلاثة مواسم.

ولعب هيرنانديز 31/ عامًا/ من قبل لفرق تشيفاس دي جوادلاخارا ومانشستر يونايتد وريال مدريد وباير ليفركوزن وويستهام وإشبيلية.

وسجل هيرنانديز أكثر من 200 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب المكسيكي.

وقال دينيس كلويسيه المدير التنفيذي للنادي الأمريكي :” سجل خافيير أهدافًا بأستمرار في الدوريات الكبرى بالعالم وكان أكثر لاعبي منتخب بلاده نجاحًا في العشر سنوات الماضية”.

وأضاف :”إنه محارب وأثبت نجاحه في المستويات الكبرى وكان أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف للمنتخب المكسيكي”.

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