أهداف مباراة السد والخور في الدوري القطري

استطاع الزعيم ان ينجو اليوم الثلاثاء 21-1-2020 من السقوط فى فخ التعادل امام ضيفه الخور بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1 في إطار مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من الدوري القطري، وذلك بفضل هدف أكرم عفيف فى اللحظات الاخيرة من المباراة ليبقي على حظوظ فريقه فى المنافسة على لقب الدوري.

وبهذة النتيجة احتل فريق السد المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق الخور عند النقطة الـ9 فى المركز العاشر.

باغت الخور ضيفه فى الدقيقة 4 عن طريق اللاعب البرازيلي تياجو بيزارا بعد ان خطف كرة طائشة داخل منطقة الستة ياردة وبمهارة عالية راوغ دفاع السد ووضع الكرة بكل أريحية داخل الشباك.

وفى الدقيقة 30 تدارك السد لهدف التعادل عن طريق الكوري الجنوبي تي هي نام، وجاء الهدف من كرة عرضية من الرواق الايمن استلمها بغداد بونجاح ومهدها لتي هي نام الذي سدد كرة جميلة من الوضع طائراً داخل الشباك.

وفى الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل (96) من الضائع سجل أكرم عفيف هدف الفوز للسد من تسديدة قوية مرتدة من دفاع الخور.

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إليكم أهداف مباراة السد والخور اليوم

الهدف الاول لخور 1-0

هدف التعادل للسد 1-1

الهدف الثاني للسد 2-1