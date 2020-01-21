اتهام مانشستر يونايتد بسوء السلوك بسبب ما فعله دي خيا ضد ليفربول

وجه الاتحاد الإنجليزي أتهامًا لفريق مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، لفشل النادي في ضمان تصرف لاعبيه بشكل منظم خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ليفربول صفر / 2 يوم الأحد الماضي.

ويشير الإتهام إلى قيام الحارس ديفيد دي خيا وعدد من لاعبي الفريق بمحاصرة الحكم كريج باوسون والإعتراض عليه بعدما قام في البداية بأحتساب هدف لروبرتو فيرمينو في الدقيقة .25

وحصل دي خيا على بطاقة صفراء للأعتراض بعدما ادعى أنه تمت عرقلته من قبل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول قبل تسجيل الهدف، الذي تم الغائه من قبل حكم الفيديو المساعد (فار).

ولدى مانشستر يونايتد مهلة حتى بعد غد الخميس للرد على هذا الإتهام.

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من ناحية أخرى، يمكن لأولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن يفتقد جهود المدافع السويدي فيكتور ليندلوف في مباراة الفريق التي تقام غداً الأربعاء أمام ضيفه بيرنلي، بعدما غادر مران الفريق اليوم الثلاثاء بسبب المرض.

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