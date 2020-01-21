مجموعات متباينة في قرعة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022

ستخوض المنتخبات العربية في القارة الإفريقية اختبارات لا تقبل القسمة على اثنين ضمن الدور الثاني من تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.



وسحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة قرعة الدور الثاني من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة للمونديال.



وكانت المجموعة السادسة هي الأكثر تعقيداً نظراً لتواجد منتخب مصر مع منتخب ليبيا والغابون وأنغولا في مجموعة واحدة.



ويأتي تعقيد حسابات هذه المجموعة نظراً لقوانين التصفيات، إذ يتأهل متصدر المجموعة فقط إلى الدور الثالث الحاسم والمؤهل إلى المونديال.



ووقع منتخب الجزائر بطل إفريقيا وأبرز منتخباتها في الفترة الحالية ضمن المجموعة الأولى، والتي ضمت جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو.



وكان من المستحيل وقوع اثنين من منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر (كبار إفريقيا من المنتخبات العربية) في مجموعة واحدة نظراً لتصنيفهم جميعاً ضمن المستوى الأول، إذ ينص القانون على تكوين 10 مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، كل منتخب منها من مستوى معين.



وتمّ البدء بمنتخبات المستوى الرابع التي وزعت على المجموعات بالتتالي ومن ثم المستوى الثالث فالثاني وأخيراً الأول.



وتأهلت منتخبات مصر وتونس والمغرب ونيجيريا والسنغال إلى كأس العالم 2018 في روسيا، إلا أنّ حدودها جميعاً توقفت عند الدور الأول.



وبالتالي حظيت منتخب تونس بقرعة أقل صعوبة، ويمكنكم مطالعة القرعة الكاملة في الأسطر التالية، علماً أننا قمنا بتميز المجموعات التي تضم منتخبات عربية باللون الأحمر.



المجموعة الأولى: جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو، الجزائر.



المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية، موريتانيا، زامبيا، تونس.



المجموعة الثالثة: ليبيريا، إفريقيا الوسطى، الرأس الأخضر، نيجيريا.



المجموعة الرابعة: مالاوي، الموزابيق، كوت ديفوار، الكاميرون.



المجموعة الخامسة: رواندا، كينيا، أوغندا، مالي.



المجموعة السادسة: أنغولا، ليبيا، الغابون، مصر.



المجموعة السابعة: إثيوبيا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، غانا.



المجموعة الثامنة: توغو، ناميبيا، الكونغو، السنغال.



المجموعة التاسعة: السودان، غينيا بيساو، غينيا، المغرب.



المجموعة العاشرة: تنزانيا، مدغشقر، بنين، الكونغو الديمقراطية.



المصدر: بي إن سبورت