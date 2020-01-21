اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY كورة لايف رابط ماتش ارسنال London derbies

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نقدم لكم خدمة مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الانجليزي، حيث يلتقي تشيلسي وأرسنال في معركة كروية شرسة كبيرة على ملعب "ستامفورد بريدج" في ديربي لندن، شاهد بث مباشر مباراة تشيلسي، مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال، تابع بث مباشر مباراة أرسنال ضد تشيلسي في البريميرليج، كورة ستار بث مباشر بدون تقطيع مباريات ليفربول now.

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متابعة البث المباشر كورة اكسترا لمباراة تشيلسي ضد أرسنال اليوم الثلاثاء على رابط شغال بث مباشر مباراة تشيلسي بدون تقطيع كورة ستار، حيث تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة والربع مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، تابع بث مباشر مباراة تشيلسي ضد أرسنال kora live مباريات الدوري الانجليزي على كوووورة ستار.

التشكيلة المتوقعة لمباراة أرسنال ضد تشيلسي على yalla shoot كورة ستار| بث مباشر مباريات الكرة العالمية على كورة أونلاين مشاهدة مباشرة الدوري الانجليزي على كورة ستار:

من المتوقع أن يبدأ تشيلسي ا لمباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: إيمرسون - أنطونيو روديجير - زوما - سيزار آزبليكويتا

خط الوسط: فريلو - كوفاسيتش - نجولو كانتي

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خط الهجوم: ويليان - تامي أبراهام - هودسون أودوى

ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال ضد تشيلسى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: بيليرين - ساكا - شكودران موستافي - لويز

خط الوسط: ماتيو جيندوزي – تشاكا - مسعود أوزيل

خط الهجوم: لاكازيت - مارتينيلي - نيكولاس بيبى

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