اونلاين | نتيجة مباراة تشيلسي ضد آرسنال اليوم| مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot| كورة لايف تشيلسي وارسنال kora on line

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رابط بث مباشر لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الثلاثاء 21 يناير في الدوري المصري الممتاز يلا شوت بلس

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Cool kora، تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإنجليزية صوب ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن لمتابعة قمة الجولة 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وأرسنال.

يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة متابعة المباراة على الهواء مباشرة عند إنطلاقها على رابط Yalla shoot plus لجميع السرعات وبجميع الجودات دون إعلانات أو تقطيع، وفي حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط.

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Dawri plus، تعد المباراة مواجهة خاصة بين فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي ونظيره ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، حيث يسعى أرتيتا للثأر من هزيمة الفريق في لقاء الدور الأول ضد تشيلسي بهدفين على ملعب الإمارات، لذلك من المنتظر أن تكون المباراة قوية وحماسية من الطرفين.

Kora star، تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير في تمام العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت والعراق، الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة والربع بتوقيت جرينتش التاسعة والربع بتوقيت تونس والجزائر.

يمكنكم متابعة المباراة على الهواء مباشرة على قناة بي إن سبورتس 2 ويكمنكم متابعة البث الحي والمباشر للقناة على تطبيق bein connect.

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