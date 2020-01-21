اونلاين | بث مباشر مباراة تشيلسي وأرسنال| مشاهدة مباراة ارسنال ضد تشيلسي| Chelsea vs Arsenal live stream

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* مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي :

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : بيرند لينو

خط الدفاع : بوكايو ساكا - شكودران موستافي - دافيد لويز - أينسلي ميتلاند نايلز

خط الوسط : ماتيو جيندوزي - لوكاس توريرا - مارتينيلي - مسعود أوزيل

خط الهجوم : نيكولاس بيبي - أليكساندر لاكازيت

- من المتوقع أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل الآتي :-

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حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع : إيمرسون - أنطونيو روديجير - أندرياس كريستينسن - سيزار آثبليكويتا

خط الوسط : ماسون ماونت - جورجينيو - نجولو كانتي

خط الهجوم : ويليان - تامي أبراهام - كالوم هودسون أودوي

* مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر :

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر آرسنال، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة آرسنال وتشيلسي التي تُقام على ملعب ستامفود بريدج معقل تشيلسي، وتبدأ المباراة في العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* بث مباشر مباراة آرسنال وتشيلسي :

بث مباشر آرسنال وتشيلسي كورة ستار كورة أون لاين kora extra آرسنال وتشيلسي بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة آرسنال وتشيلسي بدون تقطيع، حيث يبتعد الفريقان بعيدين عن المنافسة على لقب الدوري، حيث يتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 64 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 39 نقطة في حين يحتل آرسنال المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

خاض تشيلسي هذا الموسم 23 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، تمكن من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 8 مباريات. بينما خاض آرسنال حتى الآن 23 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز في 6 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات.

* مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر :

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تنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم