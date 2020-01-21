اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

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كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر والتي ستجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، الموافق 21-1-2020 على ملعب برامال لين في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد اليوم ..

ستنطلق مباراة السيتي ضد شيفيلد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي وسيقود اللقاء الحكم لي ماسون.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر ..