اونلاين | مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق أستون فيلا الإنجليزي، نظيره، واتفورد، مساء غد، الثلاثاء، علي ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

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يسعي الفيلانز لتحقيق الفوز للهروب من منطقة الهبوط، فيما يأمل واتفورد لاستمرار انتفاضته وتحقيق نتيجة إيجابية.

وكان واتفورد قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة علي الفيلانز، سجلهم ” تروي دينيي هدفين – إسمايلا سار “.

ويمتلك أستون فيلا المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، خلف واتفورد صاحب المركز السابع عشر بنقطة واحدة.