اونلاين | كورة ستار man city مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بث مباشر stream لايف مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد cool kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي kora HD

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يستضيف فريق شيفيلد يونايتد، نظيره مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال 24 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتنطلق المباراة بين الفريقين، في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "برامال لين"، ويذاع اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس 1، بتعليق خليل البلوشي.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بالدوري الإنجليزي

ويذكر ان مانشستر سيتي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 48 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 16 نقطة والذي له جولة مؤجلة، بينما يأتي شيفيلد في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بالدوري الإنجليزي

وكانت مباراة الدور الأول، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 بهدفي سيرجيو أجويرو، وكيفين دي بروين.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بالدوري الإنجليزي

وسيدخل مانشستر سيتي مواجهة اليوم، بمعنويات متوسطة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على كريستال بالاس، بالمباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب الاتحاد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بالدوري الإنجليزي

ويدرك جوارديولا جيدًا أن في حالة الهزيمة أو التعادل سيخسر المنافسة نهائيًا على لقب البريميرليج، الذي سيطر عليه في آخر عامين، في ظل ابتعاد ليفربول بصدارة الدوري.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بالدوري الإنجليزي

ويلتقي اليوم أيضًا، أستون فيلا مع واتفورد، وإيفرتون مع نيوكاسل يونايتد، وكريستال بالاس مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع برايتون، وتشيلسي مع أرسنال ضمن منافسات نفس الجولة.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزييجه وأحمد المحمدي، لمواجهة نظيره واتفورد، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لاستعادة ذاكرة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-1، والتعادل أمام برايتون بهدف لكل فريق، في آخر جولتين.

على الجانب الآخر يطمح فريق واتفورد، في خطف الثلاث نقاط من الفيلانز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويذكر ان فريق واتفورد يحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أستون فيلا صاحب المركز الـ 18.