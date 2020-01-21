اونلاين | يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش أستون فيلا ASTON VILLA TV

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قبل انطلاق مباراة أستون فيلا ضد واتفورد يحتل استون فيلا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

مباراة أستون فيلا ضد واتفورد تعد اللقاء رغم 24 فى مسيرة الفريقين بالدوري الانجليزي حتى الآن، وحقق واتفورد الفوز في 5 مباريات وتعادل في 8 وخسر في 10، بينما فاز أستون فيلا في 6 وتعادل في 5 وخسر في 13.

أستون فيلا ضد واتفورد اليوم فى الدوري الإنجليزي

تعادل واتفورد سلبياً في أخر مباراة له في الدوري الانجليزي مع توتنهام وسيحاول الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لتحسين وضعه في الجدول، بينما سيطر التعادل الإيجابي علي مباراة استون فيلا امام برايتون وانتهت بنتيجة 1 – 1.

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ويأتي علي راس قائمة استون فيلا في مواجهة واتفورد الجناح الدولي المصري محمود تريزيجيه، والتقي الفريقين طوال تاريخهم في 18 مباراة فاز واتفورد في 6 مباريات وحسم الاخر في 7 مواجهات وسيطر التعادل على 5 مباريات.

ويعتبر أكبر فوز حققه أستون فيلا علي واتفورد بنتيجة 0 – 4 وكانت في ثاني مباراة تجمع بينهما في بطولة الدوري الانجليزي، بينما اكبر فوز لفريق واتفورد كان بنتيجة 0 – 3 في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم علي ملعب فيكارج رود في الموسم الحالي.

وتعاقد استون فيلا مؤخراً مع "ساماتا" البالغ من العمر 27 عاماً ويعتبر افضل هداف في الدوري البلجيكي لتدعيم خط وسط الفريق ليحل محل ويسلي الذي أصيب بالرباط السليبي، ورفض ساماتا الكثير من العروض في الشرق الأوسط ليحقق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، واصبح اول تنزاني يأتي الي الدوري الإنجليزي في تاريخه.

يستضيف فريق أستون فيلا الإنجليزي، نظيره، واتفورد، مساء غد، الثلاثاء، علي ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020