اونلاين | HD يلا كورة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة man city اونلاين مجانا بدون تقطيع يوتيوب بث مباشر كورة ستار مانشستر سيتي kora live

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تقدم بوابة الوفد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الذي سيحل ضيفًا علي نظيره شيفيلد يونايتد، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويسعي مانشستر سيتي لتعزيز نقاطة علي حساب شيفيلد يونايتد،و يدخل السيتي مباراة اليوم محتلا وصافة البريميرليج برصيد 48 نقطة، جمعها خلال 23 لقاء في بطولة الدوري، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع برصيد 38 نقطة، بعد أن خاض نفس عدد المباريات بالبطولة.