رياضة | خاص - الأهلي يرد على رحيل صلاح محسن وعمار حمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الأهلي يرد على رحيل صلاح محسن وعمار حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي موقف الثنائي صلاح محسن وعمار حمدي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، بالبقاء أو الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى صلاح محسن عارضًا من نادي سموحة وأخر من إنبي للحصول على خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، نفس الأمر لعمار الذي تلقى عرضين من الاتحاد السكندري وإنبي لاستعارته حتى نهاية الموسم.

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وقال مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات خاصة :"لم يتم حسن موقف عروض صلاح محسن وعمار حمدي حتى الآن".

وأضاف :"اللاعبان لديهم أكثر من عرض والجهاز الفني لم يحسم موقفهما حتى الآن سواء بالموافقة على رحيلهما أو البقاء في الفريق".

وخرج الثنائي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حيث شارك صلاح في ٣ مباريات فقط وسجل هدفين، فيما شارك عمار حمدي في لقاء وحيد أمام بني سويف بكأس مصر.