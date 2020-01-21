رياضة | تشكيل تشيلسي الرسمي ضد آرسنال| مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر الآن chelsea vs arsenal watch live free

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أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أرسنال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - ايمرسون.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - كوفاسيتش - ويليان - هودسون اودوي.

خط الهجوم : تامي ابراهام.

وكان قد تعرض فريق تشيلسي لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السانت جيمس بارك.