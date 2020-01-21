رياضة | بالأرقام.. عبد الله السعيد يُحطم رقم نجم الزمالك السابق ويُهدد 3 أساطير في نادي المائة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. عبد الله السعيد يُحطم رقم نجم الزمالك السابق ويُهدد 3 أساطير في نادي المائة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، وسجل هدفين وقاد فريقه لتحقيق الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البطولة المحلية.

وجاءت ثنائية عبد الله السعيد في شباك مصر المقاصة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 45 بعد هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز، انتهت بتمريرة رائعة لـ "السعيد" داخل منطقة جزاء الفريق الفيومي ليسددها مقوسة داخل الشباك.

وقلص صلاح أمين الفارق وسجل هدف لمصر المقاصة بالدقيقة 78 من ركلة جزاء، بينما سجل محمد حمدي الهدف الثالث لبيراميدز بالدقيقة 87، ليفوز فريقه بنتيجة 3-1 ويحصد 3 نقاط جديدة في سباق الدوري.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلي 23 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 11 نقطة بالمركز الخامس عشر.

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عبد الله السعيد يُحطم رقم جمال عبد الحميد:

واستطاع عبد الله السعيد بعد ثنائية المقاصة أن يرفع رصيد أهدافه في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري إلي 102 هدفًا، ليتخطي رقم جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في نادي المائة بالبطولة المحلية، حيث سجل الأخير 101 هدفًا، وتقدم "السعيد" للمركز الثامن في القائمة التي تضم 9 لاعبين فقط.

"السعيد" يُهدد 3 أساطير في نادي المائة:

بعدما ارتفع رصيد أهدافه في تاريخ بطولة الدوري المصري الممتاز لـ 102 هدفًا، وتجاوزه جمال عبد الحميد في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة المحلية، أصبح "السعيد" قريبا من تحطيم أرقام 3 أساطير في قائمة نادي المائة، حيث يفصله 4 أهداف فقط عن معادلة رقم محمد أبوتريكة نجم الأهلي (106 هدفًا)، و5 اهداف عن رقم أحمد الكأس (107 هدفًا)، و7 أهداف عن رقم محمود الخطيب نجم القلعة الحمراء ورئيس النادي الحالي (109 هدفًا).

وسيكون من الصعب على "السعيد" الوصول لأبعد من المركز الخامس في قائمة نادي المائة هذا الموسم والذي يحتله محمود الخطيب، حيث سيكون من الصعب عليه المساس بأرقام أصحاب المراكز الأربعة الأولي بالقائمة نظرًا لفارق الأهداف الكبير معهم وهم علي الترتيب: حسن الشاذلي (173 هدفًا)، حسام حسن (168 هدفًا)، السيد الضيظوي (127 هدفًا)، ومصطفي رياض (122 هدفًا).