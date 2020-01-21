رياضة | دمنهور يهزم بلدية المحلة وينفرد بالمركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يهزم بلدية المحلة وينفرد بالمركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق دمنهور فوزا ثمينا على نظيره بلدية المحلة بهدف نظيف أحرزه أحمد العوضى في الدقيقة 8 من الشوط الثاني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد دمنهور للنقطة 21 محتلا المركز الثالث ويتوقف رصيد البلدية للنقطة 16 ويتقهقر للمركز السابع.

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شهدت المباراة التي أدارها الحكم صبري إبراهيم سيطرة من كلا الفريقين وأهدر لاعبي بلدية المحلة ثلاث فرص محققة بينما أهدر دمنهور هدف محقق أنقذها حباشه حارس البلدية على مرتين.

وشهد الشوط الثاني بداية هجومية من البلدية ولكن فاجأ العوضى الجميع في الدقيقة ٨ وأحرز هدف التقدم لدمنهور

ليحافظ الفريق البحراوي على النتيجة ويقتنص الثلاث نقاط.

وجاءت باقي المباريات كالتالي حقق دكرنس الفوز على الأولمبي بهدف نظيف، وفاز الرجاء على أبوقير بهدف نظيف، وحقق فاركو الفوز على بيلا بهدف نظيف، وحقق المنصوره الفوز على الحمام بهدف نظيف.