رياضة | تشكيل آرسنال الرسمي ضد تشيلسي| مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي beIN HD 2

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل آرسنال الرسمي ضد تشيلسي| مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي beIN HD 2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

Advertisements

خط الدفاع : بيليرين - ديفيد لويز - موستافي - ساكا.

خط الوسط : توريرا - تشاكا - مسعود اوزيل - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم : الكسندر لاكازيت - مارتينيلي.

وتعادل فريق أرسنال في الجولة الماضية مع فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن.