رياضة | حسام البدري يعلق على مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يعلق على مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن عدم وجود مجموعة سهلة فى تصفيات كأس العالم، عقب قرعة الدور الثانى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامته بقطر عام 2022

ووقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي جاء على رأسها، وإلى جانبه منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا.

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وقال حسام البدري أنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات مشددا على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوي اللاعبين فنيا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أنه أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي وسيعمل بكل جدية وامانة مع جهازه علي تحقيق هذه الرغبة

و قال حسام البدري إنه يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها،مشيرا الي أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوربية وأيضا منتخب ليبيا والذي يمتلك لاعبين محترفين في بعض البدان العربية وكذلك منتخب أنجولا التي تشارك معظم أنديته المحلية في البطولات الأفريقية علي مستوي الأندية

وأكد مدرب مصر أن جهاز الفراعنة يحترم جميع المنتخبات في المجموعة وستعمل بشكل كبير علي اعداد وتحضير فريقه وأضاف انه علي ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين ورغبتهم الكبيرة مع رغبة جميع اعضاء الجهاز الفني في الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال لمنتخبنا بإذن الله