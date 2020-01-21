رياضة | مفاجأت في قائمة برشلونة أمام إيبيزا.. استبعاد 3 نجوم وظهور لاعبين جُدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة برشلونة أمام إيبيزا.. استبعاد 3 نجوم وظهور لاعبين جُدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة نظيره إيبيزا مساء غد الأربعاء في كأس ملك إسبانيا. واستبعد سيتين كلا من ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس لإراحتهم. وضمت قائمة برشلونة كلا من :- تير شتيجين - سيميدو - راكيتيتش - أرثور - نيتو - ليجنليت- أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - أومتيتي - جونيور - كارليس بيريز - ريكي بويج - أبل رويز - أسنو فاتي - شومي.

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