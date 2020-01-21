رياضة | مصر ضد أنجولا.. التاريخ يرجح كفة الفراعنة وعماد متعب "الهداف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ضد أنجولا.. التاريخ يرجح كفة الفراعنة وعماد متعب "الهداف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسفرت قرعة المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا وليبيا والجابون، وذلك خلال حفل سحب مراسم القرعة والذي أقيم مساء الثلاثاء في أحد فنادق القاهرة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في سلسلة تقارير تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد منتخبات مجموعته بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ونرصد في هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب الفراعنة ضد منتخب أنجولا:-

يمتلك منتخب مصر تفوقا تاريخيًا على منتخب أنجولا، حيث سبق والتقي المنتخبين في 5 مواجهات سابقة، فاز منتخب الفراعنة في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، ولم يفز المنتخب الأنجولي في أي مباراة.

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سجل لاعبو منتخب مصر 8 أهداف في شباك منتخب أنجولا، ويعد عماد متعب نجم الأهلي السابق هو هداف مواجهات الفريقين باحرازه 3 أهداف، بينما استقبلت شباك الفراعنة 5 أهداف فقط.

أول مواجهة جمعت منتخب مصر مع نظيره الأنجولي كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994، حيث اقيمت المباراة يوم 11 أكتوبر 1992 وفاز منتخب الفراعنة 1-0، بينما اقيمت مباراة الإياب يوم 18 يناير 1993 وانتهت بالتعادل السلبي، وهذه المواجهة الوحيدة بينهما في التصفيات المونديالية.

والتقي المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا مرتين، الأولي كانت في نسخة البطولة عام 1996، وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف سجلهما (أحمد الكاس)، أما المواجهة الثانية كانت في نسخة البطولة عام 2008 في اخر مواجهات المنتخبين، وفاز الفراعنة ايضا 2-1 وسجل الهدفين (حسني عبد ربه – عمرو زكي).

كما تقابل المنتخبين في مباراة ودية يوم 13 يناير 2008 انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، سجل اهداف الفراعنة (عماد متعب).