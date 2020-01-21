رياضة | مواعيد مباريات المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وأجريت القرعة بحضور 40 منتخباً إفريقياً قسمت لأربع مستويات، حيث ضم كل مستوى عشرة منتخبات.

وقُسمت المنتخبات المشاركة لعشر مجموعات، ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات، بحيث يصعد صاحب المركز الاول فقط للمرحلة النهائية والحاسمة.

وشاركت ثمان منتخبات عربية في التصفيات، وهي منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسودان وموريتانيا وجيبوتي.

وأسفرت القرعة عن وقوع كل منتخبين عربيين معاً مجموعة، حيث أسفرت قرعة المجموعة السادسة عن وقوع منتخبات مصر وليبيا والجابون وأنجولا.

وتكرر الأمر ذاته في المجموعة التاسعة التي ضمت المغرب والسودان وغينيا وغينيا بيساو، والمجموعة الثانية التي ضمت تونس وموريتانيا وزامبيا وغينيا الإستوائية.

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فيما وقع منتخب الجزائر حامل لقب بطولة كأس الأمم الافريقية في الأولى رفقة جيبوتي وبوركينا فاسو والنيجر.

ووفقاً للجدول المعلن من الإتحاد الأفريقي "كاف"، ستقام مباريات الجولة الأولى في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر من العام الحالي 2020.

وتقام الجولة الثانية بين يومي 9 و 17 نوفمبر 2020 على أن تقام الجولة الثالثة والرابعة بين يومي 22 و 30 مارس من العام القادم 2021.

وتجرى الجولة الخامسة بين يومي 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر من عام 2021، على أن تختتم مباريات المجموعة بين يومي 4 إلى 12 أكتوبر.

وتقام مبارتي المرحلة النهائية بنظام الذهاب والإياب بين يومي 8 إلى 16 نوفمبر من العام 2021.

يذكر أن بطل كل مجموعة هو من يتأهل فقط للمرحلة النهائية، على أن تجرى قرعة بين 10 منتخبات لتحديد مباريات المرحلة الحاسمة والتي تقام بنظام الذهاب والإياب، ليصعد خمس منتخبات لنهائيات كأس العالم 2022.