رياضة | الاتفاق السعودي يسعى لاستعادة خدمات ظهير أيسر الأهلي مجددًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يسعى لاستعادة خدمات ظهير أيسر الأهلي مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخرج "مارسيلو" من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية هذا الموسم.

وأبدى النادي السعودي رغبته في استعادة مارسيلو مجددًا بعدما لعب له من قبل لموسم ونصف على سبيل الإعارة.

ورحب الظهير الأيسر للأهلي بالانضمام للنادي السعودي لكنه سينتظر أن تتم المفاوضات في الإطار الرسمي بين كلا الناديين من أجل إتمام الصفقة.

والجدير بالذكر أن نادي الاتفاق السعودي بات قريبًا من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.